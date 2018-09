Gouwenaar ontvangt boete van 90 euro voor verkeerd gescheiden zak chips

Een handhaver van de gemeente had afgelopen dinsdag op straat de plastic afvalzak van Kamperman opgemerkt en daarin 'huishoudelijk restafval' aangetroffen, blijkt uit de brief. ,,Die handhaver heeft blijkbaar ter onderzoek de zak opengetrokken op straat en mijn adres gevonden. Blijkbaar heeft iemand er heel veel tijd ingestoken om uit te vinden dat ik de eigenaar was van een zak chips." Want die zak chips is restafval, en mag dus niet bij het plastic afval gestopt worden. Het aanbieden van afval buiten een daarvoor bestemde plaats is verboden.