Grachten te ondiep? Bezorgde schippers lopen vast in welles-nietes spelletje: ‘Maat is vol’

Komt dat zien! Van schilderen tot sieraden maken: ‘kunstenma­ker’ Jeroen (74) kan bijna álles en dat laat hij zien

Schilderen, glas in lood, keramiek of sieraden maken? Jeroen Dijkhuizen (74) kan zo’n beetje alles. De oud-leraar beeldende vorming, handvaardigheid en tekenen van het Coenecoop College in Waddinxveen exposeert in het Cultuurhuys De Kroon in Waddinxveen een overzicht van zijn oeuvre.

12 januari