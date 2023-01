Grachten te ondiep? Bezorgde vissers lopen vast in welles-nietes spelletje: ‘Maat is vol’

Ismail (24) verhuisde van asielboot naar eigen flat: ‘Hier wil ik mijn toekomst opbouwen’

Van asielboten in Ridderkerk en Krimpen kwam hij terecht op de boot in Gouda. Op zoek naar een betere toekomst. Nu heeft hij voor vijf jaar een verblijfsvergunning én een eigen flat. De Syrische Ismail Al Ibrahim (24) is vastbesloten er iets van te maken.

15 januari