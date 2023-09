Gratis fotoshoots voor ernstig zieken: 'We zetten de tijd heel even stil'

indebuurt.nl Deze mannen werken in de hitte aan onze stad: 'We kunnen er wel tegen'

Heb jij het ook zo warm? Misschien zit je wel op kantoor in de airco of voor een ventilator thuis te werken. Sommige beroepen gaan gewoon door, ongeacht hoe warm het is. Serhat, Joseph en Marin werken bijvoorbeeld aan de gasleidingen in de binnenstad: “We passen onze werkuren niet aan.”