Groen licht voor nieuwbouwwijk in Moerkapelle (maar verkeer en parkeren zijn een zorg)

De Bredeweg is nu de enige geplande ontsluitingsweg voor dit wijkdeel. ,,De Provincie laat ons in de steek”, constateert raadslid Steven den Hartog (NEZ). ,,Men wil niet meewerken aan een goede ontsluiting van de wijk.”

Deelauto’s

In het nieuwe wijkdeel komt ook een proef met deelmobiliteit. Drie parkeerplaatsen worden voor deelauto’s gereserveerd. Daarnaast is er ruimte voor vijf extra parkeerplaatsen bovenop de 117 parkeerplaatsen die worden aangelegd. Die vijf plaatsen blijven voorlopig groen tot ze echt nodig blijken.

Nabij het appartementengebouw annex schoolgebouw komen 32 parkeerplaatsen. Daarbij wordt uitgegaan van dubbelgebruik. Op verschillende tijdstippen maken verschillende automobilisten er gebruik van: bewoners, bezoekers van de school en van de voetbalvelden van voetbalclub Moerkapelle. Met name het CDA maakt zich daar zorgen om. ,,In theorie moet het allemaal wel passen, maar theorie en praktijk komen niet altijd overeen”, aldus raadslid Pien Meppelink. ,,Dat is dagelijks te zien bij de brede school in nieuwbouwwijk De Brinkhorst in Moordrecht.”