Groeneweg krijgt geen hogere vergoeding voor groter clubgebouw

Als voetbalvereniging Groeneweg verhuist naar een nieuw sportpark in de Swanla Driehoek in Zevenhuizen, mag het een groter clubgebouw laten bouwen dan nu gepland. ,,Maar de gemeente gaat niet meer dan twee miljoen euro bijdragen”, aldus wethouder Jan Willem Schuurman.

De onderhandelingen tussen vv Groeneweg en de gemeente Zuidplas verkeren al maanden in een impasse. Groeneweg is het niet eens met de geboden voorwaarden voor een verhuizing van Sportpark Van ’t Verlaat naar de Swanla Driehoek. Het huidige sportpark is nodig voor woningbouw en nieuwbouw van zorgcentrum De Zevenster.

Vertraging

Het CDA in Zuidplas is bezorgd over het voortbestaan van de voetbalclub, nu die al te horen kreeg dat de huur van het huidige sportpark wordt opgezegd zodra bouwactiviteiten beginnen. ChristenUnie/SGP en VVD vinden dat de bouw van het zorgcentrum geen vertraging mag oplopen door onenigheid tussen voetbalclub en gemeente. Wethouder Jan Willem Schuuman bevestigde vorige week dat dit niet zo hoeft te zijn.

Schuurman verduidelijkte verder dat bij toekomstige groei van de voetbalclub ook ruimte is voor extra kleedlokalen, maar dat dit net als een groter clubgebouw door de club zelf betaald moet worden. ,,Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van sportvelden, de vereniging voor de accommodatie die daar bij hoort.”

Geen eigenaar

De gemeente wil geen eigenaar zijn van die accommodatie. Schuurman: ,,Dat zijn we nergens in Zuidplas meer, alleen nog bij het huidige clubgebouw van Groeneweg, die dat van ons huurt. We willen wel bovenop onze bijdrage aan de velden twee miljoen uittrekken voor het nieuwe clubgebouw.”

De nieuwe sportwethouder Wybe Zijlstra maakt binnenkort kennis met het bestuur van Groeneweg en kijkt of het gesprek tussen beide partijen weer op gang kan komen.

