Groepje verweesde konijnen bij zwembad duidt op vakantiedumping

Groene Hart in 1996 Hoe de Holland­sche IJssel tot de jaren ‘90 de meest vervuilde rivier van het land was

9 juli ‘Als je hier in het water valt, kom je er lichtgevend uit’. Jarenlang was dat een bekende uitdrukking aan de boorden van de Hollandsche IJssel. De rivier had de twijfelachtige reputatie verworven de meest vervuilde rivier van Nederland te zijn. Tot in de jaren negentig een groot saneringsproject in gang werd gezet.