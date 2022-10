Groot onderhoud aan bomenlaan op begraafplaats IJsselhof met ‘stille’ elektrische zagen

VOETBAL TOTAAL Op zoek naar verloren tand in Oudewater, een abonnement op 0-0 en dit gebeurde nog meer op de voetbalvel­den

Na de spannende titelstrijd van vorig seizoen, waren FC Oudewater en Alphia bij hun weerzien in de tweede klasse gelijkwaardig aan elkaar. Behalve op zoek naar de punten, gingen de voetballers tijdens de eerste helft ook gezamenlijk op zoek naar een tand. In het zondagvoetbal verloopt de zoektocht van ROAC naar de punten nog moeizaam. De ‘Rippers’ speelden al voor de derde keer dit seizoen doelpuntloos gelijk. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.

2 oktober