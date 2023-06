Grootouders van Yanice (47) werden tot slaaf gemaakt, die verhalen zijn niet doorverteld: ‘Dat is een gemis’

COLUMN Vergeet ons niet op het platteland, we hebben ook goede openbare diensten nodig!

Als je in Nederland woont kan het gemakkelijk zijn om te denken dat dit hele land één grote buitenwijk is, waar iedereen in een drukke buurt woont en een klein stukje fietst naar de supermarkt en het treinstation. Zoals iedere inwoner van een landelijk gebied weet, is dat echter helemaal niet het geval.