Grootse inzamelactie voor zieke journaliste Marianka: ‘Ze doet ontzettend veel voor de gemeenschap’

Veel Gouwenaars vonden deze week een brief in hun brievenbus met de oproep geld te storten voor een afscheidscadeau. Onderaan de brief is te lezen dat er meerdere oud-burgemeesters de actie ondersteunen, onder wie Wim Cornelis. Zijn naam staat er niet zomaar bij, laat hij weten. ,,Marianka Peters doet al een lange tijd heel veel voor de gemeenschap van Gouda. Daar ben ik dankbaar voor en ik vind het jammer dat ze moet stoppen. Daarom vind ik het mooi dat er een initiatief opgezet is waarmee we afscheid van haar kunnen nemen. Hopelijk kan er dankzij de inzamelingsactie een mooi cadeau voor Marianka gekocht worden.”