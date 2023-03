Grootste paasontbijt op de Markt ooit: zo'n 2000 Gouwenaars kunnen aanschuiven

Gouden Pollepel Bij dit restaurant deel je samen tafel vol gerechten (en word je niet onaange­naam verrast door de dagprijs)

We belanden tegenover een forse koperkleurige afbeelding van een dollarbiljet. De menukaart juicht over het nieuwe concept. We laten per ongeluk een stukje coquille vallen en dat hadden we beter niet kunnen doen.