Grote brand bij chemisch bedrijf Croda in Gouda geblust, geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen

Volgens woordvoerder Peter Kessels van de Veiligheidsregio Hollands Midden ontstond de brand rond 10.30 uur in een opslagtank met vetten, vergelijkbaar met frituur- of kaarsvet.

,,De brand was van korte duur en snel onder controle, het vuur is nu uit. We controleren nu de constructie van de overige tanks die zijn aangestraald.” De bedrijfsbrandweer van Croda heeft het vuur als eerste bestreden, aldus woordvoerder Kessels van de veiligheidsregio. Bij Croda wordt gewerkt met zogeheten oleochemicaliën, de chemische bewerking van plantaardige en dierlijke oliën en vetten tot basisgrondstoffen.

Volgens de woordvoerder zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij de brand, maar hij adviseert omwonenden ‘vanwege de stank’ ramen en deuren te sluiten. De rookpluimen waren in de wijde omtrek te zien.

‘Harde knallen’

Het bedrijf ligt aan de rand van de binnenstad van Gouda. Op sociale media is te lezen hoe veel omwonenden ‘harde knallen’ hoorden ten tijde van de brand. Uit voorzorg werden vlak na de brand een aantal woningen en een dagbesteding ontruimd. De bewoners en bezoekers werden op een veilige plek opgevangen.

Antje Kremer, bewoonster van de Vorstmanstraat, kijkt uit op Croda: ,,Hier ben ik altijd bang voor geweest. Toen ik de rook en de vlammen, pakte ik meteen mijn portemonnee en pinpas. Klaar om weg te rennen. Mijn buurvrouw zei: wacht nou nog even. Dat heb ik gedaan, maar ik sta wel te trillen op mijn benen. Ik vind dat Croda weg moet, zo’n bedrijf hoort niet zo dicht bij een woonwijk.”

Quote Ik keek naar buiten en zag vijftig meter van mijn huis aan de Kerkhof­laan rook en vlammen uit een installa­tie van Croda komen Bewoonster Janny Bazen

Bewoonster Janny Bazen hoorde het brandalarm afgaan: ,,Maar dat gaat wel vaker af. Zal wel weer loos alarm zijn, dacht ik. Maar even later hoorde ik de brandweer. Ik keek naar buiten en zag vijftig meter van mijn huis aan de Kerkhoflaan rook en vlammen uit een installatie van Croda komen. Gelukkig raakte mijn man niet in paniek. Hij heeft 50 jaar bij Croda gewerkt waarvan 25 jaar bij de bedrijfsbrandweer. Volgens hem stonden vetvangers in brand en was dat niet heel gevaarlijk.”

Bij bewoner Mohammed Lammoui van de Vorstmanstraat schoot de vuurwerkramp in Enschede even door zijn hoofd: ,,Je moet er toch niet aan denken dat zoiets in Gouda zou gebeuren? Mijn vrouw wilde direct vluchten, maar ik hield haar tegen. Ik raakte niet in paniek, maar was wel alert.”

Burgemeester Pieter Verhoeve was ter plaatse en sprak met het geëvacueerde personeel. Hij liet zich informeren door de hulpdiensten. Verhoeve: ,, Personeel is geschrokken en opgelucht. Opgelucht dat er geen slachtoffers zijn te lijken gevallen. Ze moesten opeens hun werk verlaten. Ik sprak iemand die hier al dertig jaar werkt en zei: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’. Dus doorgaans gaat het goed bij Croda. Als er al eens een alarm afgaat, is het een vals alarm. Nu was het serieus, er was brand.”

Verhoeve vervolgt: ,,Op het moment dat er een grote rookpluim boven de stad hangt, waar dan ook, denk je: Hé, wat is er aan de hand? Het is een complex aan de rand van de binnenstad, dus ik heb mijn agenda leeggeveegd om hierheen te gaan en te kijken hoe het gaat. Klassiek gezien ben ik opperbevelhebber. Ik ga echt geen brand blussen, maar ik voel mij en ben verantwoordelijk voor de crisisbestrijding.”

De locatie van Croda, zo prominent in Gouda, is ‘een politieke discussie’ en niet aan hem om te bespreken, volgens Verhoeve. ,,Nu concentreer ik mij op de nazorg. Zowel voor de mensen die hier werken als voor de buurt.”

