Grote schrik voor Goudse leerlingen: man trekt vuurwapen bij school, politie doet invallen

persoon aangehoudenLeerlingen van het Goudse Antoniuscollege kregen vanmiddag de schrik van hun leven: een man heeft vlakbij de school een vuurwapen getrokken. Hij bedreigde daar een andere man voor het oog van de kinderen, die in paniek de school in vluchtten.

Voor zover bekend is er niet geschoten. Het incident speelde zich maandagmiddag rond 16.00 uur af bij de flat in de buurt van het schoolgebouw, dat is gelegen aan de John Mottstraat in de wijk Oosterwei. Leerlingen zagen dat de man het wapen pakte. De kinderen zijn vervolgens in paniek weggedoken en de school ingerend, vertellen scholieren die aan het einde van de middag hun fiets pakken om naar huis te rijden. Volgens hen waren het brugklassers die getuige waren van het incident.

Rector Ank Brent laat weten dat in totaal vier leerlingen en één ouder de man hebben gezien. ,,Zij zijn vanzelfsprekend erg geschrokken”, zegt Brent. ,,Het is een erg vervelend incident, maar het heeft niets te maken met school. Een vervelende samenloop van omstandigheden.”

Ze vervolgt: ,,We hebben de ouders van de leerlingen gebeld en gekeken hoe we hen gerust konden stellen. De politie biedt slachtofferhulp aan.” De rector geeft aan verder niet te veel over het incident te kunnen vertellen. ,,Dat is een taak voor de politie.” Ouders van alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gesteld van het incident. Een van de scholieren op het schoolplein: ,,Een klasgenoot is uit het lokaal gehaald door de gymleraar omdat haar zus het had gezien. Verder weet ik er weinig vanaf.”

Volgens de politie is de verdachte na de bedreiging met het vuurwapen mogelijk verdwenen in een woning aan de Vrijheidslaan, zo'n zeshonderd meter van de school. Agenten in kogelwerende vesten zijn met hulp van de hondenbrigade het bewuste huis binnengevallen, maar hebben daar niemand gevonden.

Volledig scherm Politie ging met honden de woning aan de Vrijheidslaan in. © AS Media

Even later hebben agenten ook nog naar de man gezocht in een woning aan de Marathonlaan. Ze zijn niet binnengevallen en hebben één man aangehouden. Hij moest met de politie mee vanwege intimiderend gedrag. Dat gebeurde onder het toeziend oog van een tiental jongeren dat op de stoep bij de flat hangt en afkwam op de vier politiewagens in de straat.

Agenten zijn de verdachte van de bedreiging nog niet op het spoor. Ook het vuurwapen dat de leerlingen hebben gezien is nog niet gevonden.

Het Antoniuscollege had volgens de website Scholen op de kaart in het schooljaar 2019-2020 in totaal 981 leerlingen. Zij volgden onderwijs op havo-, havo-vwo- en vwo-niveau (ook gymnasium). De school telde toen 232 eerstejaars.

Volledig scherm Politie aan de Marathonlaan in Gouda. © VR Press

Volledig scherm Een man wordt aangehouden aan de Marathonlaan in Gouda. © AS Media

