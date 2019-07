‘Grote stappen’ richting coalitieakkoord Zuid-Holland

AD Zomerfoto AD Zomerfoto: Van Kamelen in Marokko tot toevals­tref­fer in Siena

12:04 Het is zomer...En wat is er dan leuker dan het maken van mooie foto’s en die te delen met de rest van de wereld?! Een nieuwe serie inzendingen is binnen. Stuur ook je leukste zomerfoto in en maak kans op een iPad! Inzenden kan tot 20 augustus.