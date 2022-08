Grote teleurstelling bij natuurliefhebbers over pas uitgezette otters: een dood gevonden en ander vermist

De omgekomen otter in de Krimpenerwaard is Jan, of Leon. Het andere exemplaar is al een tijd niet meer gezien, maar stichting Zuid-Hollands Landschap maakt zich daar vooralsnog niet al te veel zorgen over.

De in juni overleden otter is onderzocht door specialisten van de Wageningen Universiteit. Volgens woordvoerster Joosje Bellwinkel van natuurorganisatie Zuid-Hollands Landschap gaat het vrijwel zeker om één van de twee jonge mannetjesotters, die recent in de Krimpenerwaard waren uitgezet. Jan en Leon werden vernoemd naar wethouders van deze gemeente.

,,Vermoedelijk is Jan - of Leon - verdronken, maar hoe dat precies is gebeurd, is onduidelijk. Hij zat niet vast in een visfuik of iets dergelijks.‘’

Ottergezinnetje

De teleurstelling was groot bij natuurliefhebbers, toen het nieuws over de dood van een otter in de Krimpenerwaard bekend werd gemaakt. Gehoopt werd dat - als het inderdaad om één van de kort daarvoor uitgezette otters ging - het andere exemplaar wél een mooie toekomst tegemoet zou gaan in dit gebied. En het zou helemaal geweldig zijn als hij contact zou leggen met een vrouwtjesotter uit bijvoorbeeld de Reeuwijkse Plassen, zodat een ottergezinnetje kan ontstaan.

Maar waar is de tweede otter gebleven? Volgens Joosje Bellwinkel is het dier al twee maanden niet meer gezien op wildcamera’s in de Krimpenerwaard. ,,Daar kun je echter geen vergaande conclusies uit trekken. De omgeving van de camera’s is dichtbegroeid geraakt in de zomerperiode, waardoor er nu niet veel is te zien. We hopen hem, als het zicht beter is, snel weer in beeld te krijgen.‘’

Ze acht de kans klein dat er weer een nieuwe otter wordt uitgezet in de Krimpenerwaard. ,,Jan en Leon waren twee verweesde exemplaren die verbleven in een opvangcentrum. Er zijn geen nieuwe otters beschikbaar.’’

