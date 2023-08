Grote zoektocht in het water in Gouda gestaakt: niemand gevonden

Voormalig bordeel van seksbaas Jan Bik wordt geveild: wat komt er nu?

Het pand van het voormalige bordeel van Jan Bik aan de Nieuwehaven in Gouda gaat zeker niet opnieuw onderdak bieden aan een privéclub. Na een renovatie moet het pand de verkoop in via inschrijving, zodat het een tweede leven krijgt als galerie of in de vorm van woningen.