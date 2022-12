Grote zorgen om frituurvet dat gedumpt wordt via het toilet: ‘Het hoort niet thuis in het riool’

Coronabe­smet­tin­gen stijgen enorm in het Groene Hart, virusdeel­tjes in het riool met vijftig procent toegenomen

Het aantal coronabesmettingen in het Groene Hart is de afgelopen maand behoorlijk gestegen. Er zijn maar twee gemeenten in de regio waar het aantal vastgestelde besmettingen is gedaald of gelijk gebleven.

27 december