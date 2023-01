Grotere klassen en kinderen vaker thuis: Scholen bereiden ouders voor op de gevolgen van het lerarentekort

Syriër in Bodegraven opgepakt voor mensensmok­kel; hij zou landgeno­ten Nederland in hebben geloodst

Een 31-jarige Syriër is in zijn woning in Bodegraven gearresteerd omdat hij volgens justitie als tussenpersoon betrokken was bij de smokkel van zeker zes landgenoten naar Nederland. Ook zou hij geprobeerd hebben om twee Syriërs het land in te krijgen.

20 januari