Haalbaarheid van tiny houses-project in twijfel: verkeersontsluiting niet op orde

Druk

De Zuidplasweg is een drukke doorgaande weg en wordt komende jaren alleen maar drukker als tal van andere woningbouwprojecten in Zevenhuizen worden ontwikkeld. De inrichting van de Zuidplasweg is nu dusdanig dat die moet worden aangepast om de verkeersveiligheid te waarborgen. Het zal mede van de kosten daarvan afhangen of het tiny houses-project haalbaar is. Schuurman denkt dat in september of oktober duidelijk wordt of het plan doorgaat of niet.