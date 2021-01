Haar liefje liet haar bazin met geweld beroven in Gouda, nu staat Haagse (27) zelf voor de rechter

SP Zuidplas wil duidelijk­heid over bijstands­re­gels: ‘Bij het minste geringste dreigt men gekort te worden’

18 januari Mag je als bijstandsgerechtigde wel of niet een wasmachine of koelkast aannemen als de jouwe kapot is? SP Zuidplas wil duidelijkheid over de regels voor mensen met bijstandsuitkeringen in de gemeente.