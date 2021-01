Haar liefje liet haar bazin met geweld beroven in Gouda: nu wil OM de Haagse zelf twee jaar achter de tralies

Duuk (19) uit Gouda bedacht VaccYou!, webshop met vaccinatie-kleding­lijn: ‘Een knipoog naar fuck you’

17 januari Gouwenaar Duuk Roodbol (19) wil alles op alles zetten om zoveel mogelijk jongeren te overtuigen zich te laten vaccineren tegen corona. Daarom bedacht hij de site ‘VaccYou!’, die sinds vrijdag in de lucht is. In zijn webshop is ook informatie te vinden over het vaccin. Zo wil de student moleculaire levenswetenschappen twijfelaars over de streep trekken.