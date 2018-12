Hackende werknemers voor de rechter

Regiosport Clubs van Bergambach­ters Donatz en De Jong treffen elkaar in eerste klasse

17:34 Ze verlieten vv Bergambacht in de jeugd voor een Betaald Voetbal Organisatie en inmiddels hebben ze hun draai gevonden in de eerste klasse. De Bergambachtse vrienden Wim De Jong (23, jeugdspeler bij Excelsior Rotterdam en FC Dordrecht) en Mathijs Donatz (28, Feyenoord en Sparta) treffen elkaar zaterdag in de topper tussen Nieuw-Lekkerland en Sliedrecht. Een duel tussen de nummers vier thuis en een in de eerste klasse C, waarin ook Sportlust'46 en Montfoort in acteren.