Zevental nog vast na vondst 1125 kilo drugs tussen de vis

Alle zeven mannen die zijn aangehouden voor de vondst van 1125 kilo drugs tussen de vis verblijven nog in de cel. Hun voorarrest is gisteren getoetst, later deze week beslist de onderzoeksrechter of ze langer in hechtenis moeten blijven.

Het zevental werd vrijdag aangehouden na de vondst van de drugs in een container begin deze maand. Na de aanhouding zijn doorzoekingen verricht in onder meer een bedrijfspand in Alphen en een caravan in Bergambacht.

Lees ook 1100 kilo coke tussen bevroren vis in Rotterdamse haven Lees meer

Beide onderkomens zijn in bezit van een 48-jarige Hagenaar, die gezien wordt als het brein achter de smokkel van drugs die in een container uit Ecuador zaten. Naast de man uit Den Haag werden nog eens zes mannen uit Utrecht, Albanië, Tiel en Amerika aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Doorzoekingen

De Hagenaar werd aangehouden in zijn woonplaats, de andere verdachten waren in een loods in Zaandam aan het werk, nadat de container daar was afgeleverd. De politie ontdekte de mannen terwijl ze de dozen met drugs openmaakten.

De cocaïne had een straatwaarde van minstens 22 miljoen euro en is vernietigd. Onduidelijk is wat de politie in Alphen en Bergambacht heeft aangetroffen. In elk geval zijn chemicaliën gevonden, die mogelijk gebruikt werden voor drugsproductie. Maar agenten hebben op meer plaatsen doorzoekingen gedaan naar aanleiding van de grote drugsvondst.