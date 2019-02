Hakenkruizen en ‘I love Hitler’ op Goudse stoep geklad

‘Dit kan toch echt niet’ en ‘schandalig’ reageerden Gouwenaars via Twitter. Gouwenaar André Versluis ging afgelopen weekend op bezoek in de Kerkhoflaan, wij hij stuitte op de hakenkruizen en teksten. ,,Eerst heb ik de politie gewaarschuwd. Daarna heb ik een foto op Twitter gezet. Ik vond dat iedereen dit moest weten”, zegt hij. Het gaat volgens hem om ongeveer veertig á vijftig tegels. De teksten en kruizen waren aangebracht over de hele breedte van de stoep. ,,Dit kan echt niet. Zeker met de begraafplaats in het achterhoofd. Dat de daders jongelui zijn die niet weten wat ze doen, lijkt me onzin: de teksten geven aan dat diegene precies weet wat een hakenkruis betekent. Het is een zeer zorgelijke ontwikkeling en het raakt me ook; mijn vader heeft tijdens de oorlog in een werkkamp gezeten.”



Ook voorzitter van het wijkteam Korte Akkeren Bep Rijsbergen reageert verbolgen: ,,Degenen die dit hebben gedaan moeten zich de ogen uit hun kop schamen”, zegt ze. ,,Die mensen hebben gevochten voor onze vrijheid en de doden moeten met rust worden gelaten. Een hakenkruis kan je niet zomaar neerzetten. De mensen beseffen niet wat een impact dit heeft, zeker op oudere bewoners. We vieren niet voor niets 4 en 5 mei. Scholen moeten aan de slag, dat blijkt wel. Er moet meer vertelt worden over wat we elk jaar op Bevrijdingsdag precies vieren.”