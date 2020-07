Hamburgers, kipspiesjes en smoothies; drie vrienden starten uniek barbecuevlot op Elfhoevenplas

oproep Stuur ons uw jeugdfoto!

16:42 Aan welke foto van vroeger bewaart u speciale herinneringen? Met het gezin aan tafel voor de caravan, schaatsen op straat toen het geijzeld had. Of is het de klassenfoto van veertig jaar geleden? Minder ver terug in de tijd mag ook: flippo’s ruilen met je beste vriend, bandjes knopen met je klasgenoten of het winnende optreden bij de playbackshow.