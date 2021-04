Hamster in een kooi? Nee, in een waar knaagdierenpaleis!

Fietsen lukt even niet voor Ellen van Dijk, ze ligt ‘plat op bed’ met corona

7:38 Met de zwaarbevochten overwinning in de Healthy Ageing Tour begon Ellen van Dijk sterk aan het wielervoorjaar. In de Ronde van Vlaanderen, waar de Woerdense haar zinnen op had gezet, ging het redelijk. Inmiddels is duidelijk waarom Van Dijk er niet in slaagde om een hoofdrol te vertolken. Enkele dagen later testte ze positief op corona.