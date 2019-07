Han Weber nieuwe burgemeester van Zuidplas

terrassen in de zomer The Harbour Club wil gasten wauw-mo­ment geven

8:57 AD Groene Hart bezoekt deze zomer twee keer per week een terras. Vandaag: The Harbour Club in Vinkeveen. Het terras van The Harbour Club staat op nummer 68 in de Misset Terras Top 100 2019. Servicemanager Thami Belarbi legt graag uit hoe die score is behaald.