Handhavers mogen wapenstok, maar gemeenten in Groene Hart vinden dat nog niet nodig

Sjouk knapte verwaar­loosd brugwach­ters­huis­je op (en doet er een strik om): ‘Cadeautje voor de stad’

Het brugwachtershuisje aan de Korte Vest in Gouda staat nu lekker in de zon te pronken. Jaren was het bij veel Gouwenaars een doorn in het oog: het huisje gaf een verlaten en grauwe indruk. Na jaren van verwaarlozing heeft Sjouk Engels van het Gouds Watergilde ervoor gezorgd dat het huisje gerestaureerd is.

24 juni