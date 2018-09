Handsome Poets zingt voor het eerst in de eigen taal

Cliënten Ipse ‘trainen buiten de deur’ in recreatie­huis­je Reeuwijk

24 september Een proef om jongeren met een verstandelijke beperking in een vakantiehuisje te trainen om op zichzelf te wonen was zo’n succes, dat dit nu een van de vaste vormen van zorg van Ipse de Bruggen is geworden.