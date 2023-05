Hans’ band speelt gratis bevrijdingsconcert in Gouda, met Oekraïense hulp: ‘Wat een geluid komt daar uit!’

Huisartsen zijn blij: uitbeste­den van zoekklus­sen betekent minder werk

Twee tot drie uur kost het een huisarts om een plek te zoeken voor een spoedgeval. Het is een regelmatig terugkerende last voor huisarts Johan Stakenburg. Maar deze week is daar verandering in gekomen. Dit werk wordt hem en zijn collega’s in de Goudse regio uit handen genomen.