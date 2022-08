Hard oordeel inspectie: onderwijs op deze Goudse school is ‘zeer zwak’

Grote teleurstel­ling bij natuurlief­heb­bers over pas uitgezette otters: een dood gevonden en ander vermist

De omgekomen otter in de Krimpenerwaard is Jan, of Leon. Het andere exemplaar is al een tijd niet meer gezien, maar stichting Zuid-Hollands Landschap maakt zich daar vooralsnog niet al te veel zorgen over.

