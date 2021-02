Harley-achtige taferelen in de polder, maar dan in stilte met 32 km per uur

Stormloop op daklozenop­vang in Gouda: ‘We hopen dat iedereen in deze koude periode onderdak heeft’

12:28 De daklozenopvang van het Leger des Heils in Gouda kampt sinds kort met een grote toeloop van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Om die reden bivakkeren nu niet alleen ruim dertig daklozen aan de IJssellaan, maar ook zo’n twintig in het Best Westernhotel.