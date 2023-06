Helder weer in Gouda vandaag

Komt dat zien! Je eigen plas proeven? Op dit duurzame festival wordt thee gemaakt van urine

Op het terrein van GoudAsfalt in Gouda is komende zondag de tweede editie van het gratis festival ‘Gouda Maakt Toekomst’ waarin alles wat duurzaam is een plekje krijgt en pioniers hun beste kunnen laten zien. Van fietsbandriemen tot urine die in thee verandert. Vrijwilliger Julie Middelkoop (41) legt graag uit wat er allemaal te doen is.