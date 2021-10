Help, mijn huis verzakt! Deze film van Jan helpt jou bij dit probleem: ‘Herstel kost ontzettend veel geld’

Groene Hart in 1961 Jan Zijderlaan werd drie keer Nederlands kampioen veldlopen, toch was de titel­strijd maar één keer in Gouda

1 oktober In België is het razend populair, maar in Nederland zie je het zelden op televisie: veldlopen. Kenners en liefhebbers noemen het ook wel cross, cross country of trial. Vrijwel iedereen lijkt het vergeten, maar In Gouda werd in 1961 het Nederlands kampioenschap in deze tak van atletiek gehouden.