Hengelaars halen oven, fietsen en strijkplank uit Goudse singels

Voor het eerst hield de regionale club een flinke schoonmaakactie in Gouda. ,,Het zal hier niet bij blijven”, kondigde Ben Boere aan. Hij is bestuurslid van Viswaterpachting Gouda, dat onder GHV-Groene Hart valt. ,,We zullen de volgende keer wat eerder de publiciteit zoeken, dan hebben we wellicht ook meer ‘handjes’. En onze bedoeling is dan ook de wat grotere wateren in Gouda van ongewenst afval te ontdoen. We hebben ons dit weekend echt beperkt tot de singels.”

Haak

De oven werd dus aangetroffen in een singel in het Goudse stadshart. Boere: ,,We wierpen een lijn met een haak eraan in het water op plekken waar we grof afval vermoedden. Toen we op die oven stuitten, hebben we die er met een paar man uitgetrokken. Het singelwater is maximaal anderhalve meter diep, dus dat is te doen.”

Met afvalverwerker Cyclus was afgesproken dat het gevonden afval op vier plekken zou worden gelegd, zodat Cyclus het daar later kon weghalen. Naast de eerder genoemde spullen ging het om 15 volledig gevulde forse vuilniszakken.

Vogelgriep

Volgens Boere kregen de opruimers zaterdagochtend veel enthousiaste respons van voorbijgangers. VWP Gouda reageerde op een oproep van Sportvisserij Nederland om bij te dragen aan schoner (vis)water.

Als ‘bijvangst’ noemde Boere enkele dode duiven in de buurt van de overgang Blekerssingel/Fluwelensingel. ,,Dat hebben we even gemeld, want je weet het tegenwoordig niet met al die gevallen van vogelgriep.” Eerder waren uitbraken van vogelgriep in onder meer Waddinxveen, Boskoop, Nieuwerbrug en Ter Aar. In Waddinxveen werden afgelopen maand 80.000 dieren geruimd.

