Herman denkt door beelden uit Oekraïne steeds vaker terug aan WOII: ‘Je leeft de hele dag in angst’

column 20.000 euro voor hekken op Koningsdag is een koopje: unieke kans voor gemeen­schap om samen te komen

Wie denkt dat gemeenschapszin dood is, had maandagochtend naar Gouda moeten komen. Het paasontbijt op de Markt was een levendig gebeuren, met zo’n tweeduizend mensen die brood, eieren en koffie kwamen halen. Een paar honderd vrijwilligers uit twintig kerken zorgden ervoor dat er genoeg eten was voor iedereen. En het uitzicht was natuurlijk schitterend: er is toch geen betere ontbijtzaal in Nederland dan die in de open lucht met het Stadhuis op de achtergrond.