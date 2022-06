Het begon op feestje van een klasgenoot, nu pronkt drag queen Valerie (42) op levensgroot fotodoek

Op deze plek waar nu Oekraïners worden opgevangen moeten 217 woningen met haventje komen

Circa 217 woningen/appartementen met een parkeergarage en een haven met aanlegmogelijkheden, dat is het plan van projectontwikkelaars De Vries & Verburg en Arvast voor een deel van de Reeuwijkse Poort. Het gebied is nu in gebruik als bedrijventerrein en doet dienst als opvang van Oekraïense vluchtelingen.

