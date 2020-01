Het hele dorp is gek op kat Silver (16), die zelfs een eigen huisje bij de Albert Heijn heeft

Silver heeft aan aandacht geen gebrek. Mensen die de supermarkt in- of uitlopen geven hem een aai over zijn bol. Bedrijfsleider Mark zorgt goed voor de bekendste kat van het dorp: hij heeft een eigen plekje met twee zachte mandjes gekregen naast de ingang, zodat hij alles goed in de gaten kan houden. Die maakte Mark samen met Peggy van de naastgelegen salon Handen & Voeten en Cor van Objekt Reclame.



,,Hij zit hier al jaren. De laatste tijd krijgt hij nog meer aandacht. Er lagen dozen, kattenmanden en eten voor de deur van de winkel. We wilden dat een beetje in toom houden, dus we besloten er iets leuks van te maken: een soort open huisje met zachte manden er in‘’, vertelt Mark van Houwelingen van de Albert Heijn.