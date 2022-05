Het houdt niet op, brandweer rukt tiende keer uit voor autobrand in Gouda: ‘Fout boel, dacht ik meteen’

UpdateOpnieuw is in Gouda een auto volledig uitgebrand. Het was de tiende keer dit jaar in de stad. In de nacht van zaterdag op zondag was het raak op de Heemskerkstraat.

Tegen 02.30 uur werd alarm geslagen over de brand op het parkeerterrein van Excent Tandtechniek in Gouda-Noord. Bij de komst van de brandweer stond het voertuig al in lichterlaaie; het was niet meer te redden. Alleen het chassis bleef over.

Uren na de brand staat de volledig verwoeste auto nog op de parkeerplaats, omringd door gebroken glas en gesmolten blik. Een rood-wit afzetlint van de politie verspert de toegang voor nieuwsgierige buurtbewoners, terwijl een agent sporenonderzoek verricht. Een klein, gemarkeerd voorwerp verdwijnt in een ziploc-zakje.

Van slag

De eigenaar* van de auto tast in het duister over het incident. ,,Welke gek doet zoiets?”, vraagt ze zich op de ochtend na de brand af. ,,De buurman klopte vannacht aan dat mijn auto in de brand stond, ik was helemaal van slag. Je schrikt er toch van. M'n zoontje werd net wakker en vroeg zich meteen af wat er met de auto is, en of zijn autostoeltje er nog wel is.”

Een andere bewoner* werd gewekt door de autobrand. ,,Ik hoorde knallen en zag een fel licht toen ik uit het keukenraam keek. Foute boel, dacht ik meteen. Het komt wel heel dichtbij zo, het is de laatste tijd vaker raak in deze buurt.”

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Mensen die 's nachts achter een afzetlint stonden te kijken, werden gevraagd hun identiteitsbewijs te tonen.

De stad wordt nu al maanden geteisterd door autobranden. De brand van vannacht op de Heemskerkstraat volgt enkele dagen na die op de Christiaan de Wetstraat in Kort-Haarlem. Opgeteld zijn er dit jaar in tien nachten autobranden geweest, eenmaal op twee plekken in een nacht. De eerste was midden januari op het Willensplein in de wijk Goverwelle.

*Namen zijn bij de redactie bekend.

