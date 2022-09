Het strandpaviljoen op Goudasfalt wordt ‘beachy’, maar opent pas volgend voorjaar

Operatie

Dat is een ‘hele operatie’. ,,Met vrijwilligers zijn we niet in een paar weken klaar. Voor ons is het een teleurstelling dat we pas in april volgend jaar openkunnen, maar dat verlies moeten we nemen. Er was gedoe over de aankoop van het gebouw en toen tegenvallers bij het in orde brengen van het paviljoen. De nieuwe huurder wil in één keer goed openen, anders maak je niet een goede eerste indruk.”