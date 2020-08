Het verhaal van een joods meisje (9) uit Gouda, die zielsalleen haar dood tegemoet ging in de gaskamer

Update Nóg een medewerker geschorst om seksrel in gemeente­huis Zuidplas; ditmaal geen handhaver

20 augustus Ook een derde medewerker van Zuidplas mag voorlopig niet werken vanwege mogelijke betrokkenheid bij de seksrel in de gemeente. Hij of zij is geschorst en werkt niet op de afdeling handhaving. De maatregel heeft te maken met filmpjes waarop een viertal seksende silhouetten is te zien achter de ramen van het gemeentehuis in Nieuwerkerk.