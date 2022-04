Het wil maar niet vlotten om de leegstand weg te werken op dit bedrijventerrein, provincie maakt zich zorgen

Het zou zomaar kunnen dat de provincie zich gaat bemoeien met de herontwikkeling van het braakliggende bedrijfsterrein aan de Nieuwe Gouwe OZ in Gouda. Hier is momenteel de tijdelijke teststraat gevestigd.

Dit bedrijfsterrein is een van de drie plekken in heel Zuid-Holland waar het maar niet wil vlotten met het wegwerken van langdurende leegstand. Wat bij dergelijke locaties in onder meer Waddinxveen en Alphen wél lukt, lijkt in Gouda muurvast te zitten.

Het bedrijfsterrein van 31.000 m2 ligt grotendeels braak. Omdat het verhard, en dus redelijk bruikbaar is werd hier in oktober 2020 een tijdelijke teststraat vanwege de coronapandemie gebouwd. Maar een definitieve invulling is dat niet en het provinciebestuur maakt zich zorgen waarom het op deze plek maar niet wil vlotten met een definitieve invulling.

Vloerplaten

Een belangrijke reden lijkt, zo constateert onderzoeksbureau Stec in een inventarisatie van eind 2021, de staat van het terrein. Het is verhard met vloerplaten, maar het zou zomaar kunnen zijn dat daaronder nog funderingsresten van een gesloopt gebouw zitten.

Ook is er bodemverontreiniging. Die is ernstig, maar er is geen acute sanering nodig. Het terrein is momenteel eigendom van Green Development, onderdeel van het door textielgigant Jan Zeeman opgerichte Green Real Estate.

Niet te koop

Stec signaleert dat in Midden-Holland grote behoefte is aan bedrijfsruimte. Dit terrein ligt vlakbij de A12 en is per fiets en openbaar vervoer goed bereikbaar. Het is dan ook opvallend dat het niet te koop of te huur wordt aangeboden. ,,Wellicht is ondersteuning nodig om tot succesvol hergebruik te komen’’, adviseert Stec.

Op de lijst stonden ook de Noordkade 64 en Transportweg 15 in Waddinxveen en de Staalweg 2-6 in Alphen. Maar daarvoor liggen concrete plannen of wordt zelfs al nieuw gebouwd. Die terreinen kunnen dan ook van de leegstandslijst af, zegt de provincie.