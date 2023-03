Hier komen straks 85 nieuwe woningen in Moordrecht

Van wieg tot graf Jan (1947-2022) begon op boerderij van vader met een Kever, nu kent iedereen in autowereld Van Vliet Trucks

Iedereen in de autowereld kent Jan van Vliet. Als inwoner van Moordrecht was hij de grondlegger van het familiebedrijf Van Vliet Trucks, op het laagste punt van Nederland in Nieuwerkerk aan den IJssel. Op die plek melkte Jan nog de koeien van zijn vader.