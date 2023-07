Je gelooft het nooit: hier komt de naam Randstad vandaan

Vrouwelij­ke vluchtelin­gen opgevangen in Gouda om Ter Apelse toestanden te voorkomen

Een groep vrouwelijke vluchtelingen voor wie geen plek is in een opvanglocatie van het COA, zoals in Ter Apel, wordt opgevangen in Gouda. De lokale Protestantse Kerk biedt hen noodopvang in een pand in de binnenstad.