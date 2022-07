Hier zie je vliegende pizza’s en een brommer die rijdt op methaan uit de vijver

De Goudse Erika Hoefman is dolenthousiast over de maand juli waarin tijdens de Gouda Maakt-expo het stoere thema ‘transport’ centraal staat.



Natuurlijk is Gouda wereldberoemd geworden door de kaas, kaarsen, plateelwerk, pijpen, bier en stroopwafels en al eeuwen geleden ontstond aan de oevers van de Gouwe en Hollandse IJssel het Goudse bedrijfsleven. Dus is speciaal voor de 750ste verjaardag van Gouda in zeepfabriek van Croda (Buurtje 9) deze gratis expo over die maakindustrie te zien.



In de rubriek Komt dat zien! laat Gijs Kool een inwoner van het Groene Hart aan het woord die uitlegt waarom we die ene voorstelling of expositie moeten gaan zien. Vandaag: Erika Hoefman over de expositie Gouda Maakt.

Kinderen en ouders kunnen er de hele zomer nog terecht om alle verhalen te lezen en te beluisteren, maar ze kunnen zich ook uitleven op het maken van bijvoorbeeld een apenknuist. ,,Dat is een speciale knoop die je in een touw legt waardoor het touw veel meer gewicht krijgt en het makkelijker aan wal te gooien is’’, legt Hoefman uit.

Maar ook het maken van een sleutelhanger van oude fietsbanden of het nabouwen van het plaatselijke pontje GEIN is een optie. Tijdens de expo zijn er ook workshops, zaterdag is dat de workshop ‘vuilnisbelt’ waarbij iedereen van oude fietsbanden een eigen broekriem kan maken. Om mee te doen is het aanhalen van de broekriem wellicht ook nodig, want de kosten zijn 39 euro per persoon. ,,Het is een initiatief van Vuigmakers, het bedrijf dat op GoudAsfalt werkt en zich volledig richt op het recyclen van materialen’’, vertelt Hoefman.

Transportmaand

Ze is enthousiast over de transportmaand waarin, naast het verleden en heden ook de toekomst geschetst wordt: ,,Denk bijvoorbeeld aan de pizza’s van Domino’s die bezorgd gaan worden met een drone of de student Gijs Schalkx die op een brommer rijdt en als brandstof methaan uit vijvers gebruikt. Ook is er een film van een Spanjaard die een boot maakt met maar twee materialen en twee gereedschappen. Kortom, genoeg te zien over verleden, heden en toekomst!’’

