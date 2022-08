Hierom scheerde luchtballon rakelings over huis in Gouda: ‘Omstandigheden anders dan verwacht’

Ballonvaarder Roy Hoogendoorn van het Moordrechtse Aerostat was afgelopen zondag zelf ook in de lucht boven Gouda. ,,De omstandigheden waren die avond anders dan we hadden verwacht. Bijna alle ballonvaarders gebruiken dezelfde weerapp. Die geeft onder andere de voorspelde windsnelheid aan. Meestal klopt dat, maar nu zat de app er helaas een keer naast. Het waaide minder hard dan gedacht. Daardoor bleven we wat langer boven de stad hangen.”

Zonsondergang

Het was afgelopen zondag druk in de lucht; er hingen maar liefst zes luchtballonnen boven de stad. Het was een mooi gezicht, maar sommige Gouwenaars konden de ballonnen aan het einde van de avond nog net wat dichterbij zien dan eigenlijk de bedoeling was. Eén ballon vloog rakelings over het huis van Werner Trooster en Eva Kosto.

,,Eigenlijk wil je na zonsondergang niet meer in de lucht zijn”, legt ballonvaarder Hoogendoorn uit. ,,Omdat we afgelopen zondag wat langer boven de stad hingen dan van tevoren gedacht moest de Warsteinerballon waarschijnlijk wat dichter bij de huizen landen om op tijd te zijn.”

‘Zag er enorm spectaculair uit’

Zo’n landing dicht bij een huis komt wel vaker voor, vertelt Hoogendoorn. ,,Ik heb zelf wel eens soortgelijke landingen gemaakt. Ik heb de foto’s van deze landing voorbij zien komen. Het zag er enorm spectaculair uit, maar ik kan uit ervaring vertellen dat het als inzittende redelijk rustig aanvoelt.” Hij legt uit dat luchtballonnen normaal een hoogte van 1000 voet, zo’n 300 meter, aanhouden totdat de landing wordt ingezet.

Het is onduidelijk wie de eigenaar van de ballon is die vlak over de woning voer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.