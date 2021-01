Hind (36) blijft ook in LA een Goudse kaaskop: ‘Amerika is zo groot, soms voel ik me daar een nobody’

Welkom in Gouda.

,,Dankjewel, het was al weer veel te lang geleden. Ik heb mijn familie en vrienden echt gemist. Noem het gerust heimwee. En ik ben ook gehecht aan de stad en z’n mooie historische centrum. Aan wie het maar horen wil in de Verenigde Staten vertel ik dat ik uit Gouda kom - de stad van de kaas. Ik koop in een wereldwinkel in Los Angeles zelfs elke week Goudse kaas, nou dat zegt toch wel wat over mijn liefde voor deze stad.”