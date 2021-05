Hind scoort grote hit met woestijnvideo in Dubai: ‘Eigenlijk wilde ik hier maar kort blijven’

interview Hind (36) blijft ook in LA een Goudse kaaskop: ‘Amerika is zo groot, soms voel ik me daar een nobody’

17 januari Een warm bad. Zo ervaart zangeres Hind Laroussi (36) het verblijf in haar geboortestad Gouda. Toch gaat ze volgende week weer naar haar appartement in Los Angeles om daar verder te werken aan een muzikale carrière. ,,Maar ik kom snel terug, want in Gouda voel ik me echt thuis.”