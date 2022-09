Historische legers in actie en varen op een oud schip: jubileum Oude Hollandse Waterlinie groots gevierd

Het is namelijk 350 jaar geleden dat Schoonhoven en Nieuwpoort in 1672 samen een sleutelrol hadden in de verdediging tegen Frankrijk en Groot-Brittannië, schrijft Zilverstad Marketing. En dat wordt herdacht.

Zo is er een openluchtbioscoop, waarin op vrijdagavond 9 september eerst een video te zien is over de Oude Hollandse Waterlinie, met aansluitend de film Grease. De volgende dag is er een gratis overtocht tussen Nieuwpoort en Schoonhoven met het historische schip. In Nieuwpoort geven historische legers demonstraties. Bij restaurant Rivero is het tot middernacht feest met vuurwerk en optredens van dj’s. Op de Schoonhovense Gracht kan iedereen die dat wil kanoën.

Op zaterdag 17 september is er een estafettemarathon en staan er food trucks in Nieuwpoort. ,,Op dezelfde dag is er ook een Waterlinie Wijnwandeling tussen Schoonhoven en Nieuwpoort. De wandeling leidt deelnemers langs unieke plekken en culinaire stops in Schoonhoven en Nieuwpoort.”

