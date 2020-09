Hoe de horeca door corona een beetje zijn ogen sluit voor de milieugevolgen van de terrasverwarming

Verpleeg­hui­zen zetten zich schrap voor tweede golf: ‘Niet nogmaals alles op slot, dat was een drama’

9:09 Een uitbraak in een verpleeghuis wordt bij een tweede coronagolf per afdeling aangepakt. ,,We willen niet nogmaals álles op slot doen voor bezoekers. Dat was drama.” De zorginstellingen in het Groene Hart zeggen geleerd te hebben van de crisis in de eerste coronamaanden.